行政院發言人kolas Yotaka今晚表示，振興抵用券和過去政府曾經發放的消費券不同，振興抵用券是吸取去年度夜市券的成功經驗，加以擴大調整。在使用範圍上，目前規劃為服務業如夜市、商圈等。使用方式，則如同之前夜市券，採取消費一定金額可以部分抵用。

kolas指出，這與過去曾經發行的的消費券，直接當做現金的使用模式不同。差別重點是抵用券，可以帶動消費，創造額外的效益。

針對台灣服務業可能被武漢肺炎疫情而影響，經濟部已經就五大項內需服務業（餐飲、零售、會展、商圈、夜市及傳統市場）進行盤點，並詢問業者了解實際影響及衝擊，提出紓困方案，預算規模將超過100億，來表現政府力挺服務產業及中小企業的決心。

疫情期間，民眾會因為疫情而減少外出或取消活動的情況，所以在這個部分，經濟部會強化協助服務業度過難關，政府除提供融資協助外，也在疫情期間提供數位轉型、環境優化及人才培育等協助。讓這些受到影響的店家，可以蓄積能量、提升品質。

而疫情結束後，政府則是要大力拚經濟。資金面提供業者新增貸款的能量、市場面透過大型展銷活動來吸引消費者，並透過抵用券等相關手段來刺激消費，振興產業。

這類抵用券是吸取去年度夜市券的成功經驗，加以擴大調整。在使用範圍上，目前規劃為服務業（如夜市、商圈等）。使用方式，則如同之前夜市券，採取消費一定金額可以部分抵用。這與過去曾經發行的的消費券，直接當做現金的使用模式不同。差別重點是抵用卷，可以帶動消費，創造額外的效益。

(工商 )