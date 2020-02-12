政府為了防止新冠肺炎擴散，10日起停止小三通，日前一名搭乘末班飛機返回台的吳姓台商，9日抵達台灣後，因為他從大陸回來，所以沒有司機願意載他，因此他決定徒步走回雲林老家，走了近8個鐘頭，將近45 公里的路程，最後體力不支求助溪湖鎮公所，所幸在公所的協助下，該台商已經平安返家。

據了解，該吳姓台商九日從大陸小三通先飛到金門，再搭金門最後一班飛機，飛往清泉崗，預計返回雲林老家，但當地計程車司機與客運司機得知她是從大陸回來，都拒絕載他，他只好徒步走回雲林，他沿著台17線進入彰化進內，10日上午經過溪湖公所，體力不支身上又沒錢，只好向鎮公所求助。

溪湖鎮長黃瑞珠得知後，通報溪湖警方前來協助，通知雲林縣警局後，再通報元長鄉公所及衛生局，由公所派車將其載回，才結束這場跋涉苦行路，元長鄉公所表示，路程都有做相關防疫措施，也會協助該台商做14天的自主管理，目前健康無發病症狀。

(中時 )