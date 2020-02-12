新冠肺炎延燒全球，富士達保經表示，面對突如其來的疫情或重大疾病，無法預測也難以全方位準備，唯有透過完善的保險規劃，可以確保自己有充足資源處理與面對風險。

首先，針對感染武漢肺炎，投保的醫療險是否理賠，富士達保經表示，保險公司近期紛紛宣布應變辦法；民國87年前投保的醫療險有「法定傳染病」的除外不保規範，但針對本次肺炎疫情，多數壽險公司都宣布從寬認定或不主張除外責任，醫療險保戶多能依約理賠。

給付項目部分，新冠肺炎感染需入住「負壓隔離病房」，也能從寬比照加護病房標準進行給付，包括富邦人壽、新光人壽、台灣人壽等公司皆有公告；至於無健保給付的手術費或醫療雜費等，則可申請限額實支實付理賠，因此是否有投保足夠額度也會是理賠的重點。

宏泰人壽表示，已將法定傳染病納入所有住院醫療險保單中，保戶若不幸染病，將依契約條款各項醫療給付； 宏泰人壽理賠部協理蔡永澄建議，實支實付住院醫療險是各種疾病最重要的防護基底，不僅針對法定傳染病，平日身體不適時也能用到，是相當實惠型的保險商品。

目前疫情已擴散全球，不少旅客可能碰到航班異動和取消情形，被迫更改行程或滯留外地，衍生龐大額外支出甚至增加感染風險。因此旅客也多選擇投保「旅遊不便險」、「旅遊平安險」或是「旅遊綜合險(前述兩項險種綜合)」增加保障。富士達保經表示，旅客仍需特別留意保單理賠規定，尤其是「除外不保」部分。

目前多數國內產險公司不便險規範載明「任何政府機關之法律規定或行政命令所致者」除外不保，因此，當政府公告導致班機禁飛或旅行團取消，不便險將無法理賠，近期僅富邦產險公司宣布放寬理賠認定。

另外，投保旅平險也得確認是否包括「海外突發疾病保險」以及「緊急救援費用保險」兩項重要保障內容，消費水平高的國家醫療費用較昂貴，倘若不慎需在當地接受治療時，更需要保險協助負擔龐大醫療開銷以及轉送回國費用。

不過，若近期需前往疫情嚴重的紅色旅遊警示地區，大多數產險公司則可能拒絕承保或限制承保金額與內容，出發前應與產險公司再次確認。

富士達保經提醒，除了勤洗手多消毒做好防疫工作，也能為自己與家人多準備一份保障，建議尚無醫療險的民眾，不妨諮詢專業保險經紀人規劃完善的醫療保障。

(中時 )