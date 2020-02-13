10歲張小弟，因門齒長不出來及牙齒排列不正，家長趕緊帶其前往牙科求診並於放射學檢查後發現，原來是正中贅齒所致。雖然8歲移除贅生齒，但因正中門齒仍阻生，後續經矯正、二次手術暴露牙齒，並以矯正力量經一年半後才回到正常位置。

臺北榮總兒童牙科謝春怡醫師表示，贅生齒或多生牙（supernumerary tooth）是指在正常齒列外多出的牙齒；最好發於上顎前牙區，若位於門齒附近的贅生齒則稱作正中贅齒（mesiodens）。據統計，亞洲人種發生正中贅齒的比例較高，約有3-5%，台灣的比例目前兩個研究分別為2.7%及7.8%。

而贅生齒發生原因不明，目前普遍認為是牙齒在初階生成時，牙板異常增生分化所導致。正中贅齒的形狀及生長方向多變，除了常會造成鄰近恆門齒的阻礙或異位萌發、旋轉、牙根吸收等外，本身也有囊性病變及長至鼻腔的可能。

針對未萌發正中贅齒的移除時機目前仍頗具爭議，許多牙醫師贊成延遲至正中恆門齒牙根生長完成（約8-10歲）後再進行手術移除，以避免手術中傷及鄰近發育中牙胚，但相對須承擔可能產生的併發症，及因為錯失恆門齒自行萌發潛能，而需二次手術的可能。

為了解手術移除未萌發正中贅齒的理想時機，臺北榮總兒童牙科特別將2005至2012接受正中贅齒移除手術的病童105名進行研究。結果顯示，五歲前拔除贅生齒(多生牙)，比大於八歲再拔除，術後需再矯正或二次牙齒暴露手術的比例由57%降至3%；而移除手術後發生併發症的比例，與病患的年齡及手術時恆門齒的發育階段並無相關性。

謝春怡建議，早期手術移除未萌發正中贅齒，不僅能避免日後贅生齒產生的併發症，也能減少二次相關手術及矯正治療；而配合全身麻醉及電腦斷層定位的使用，病童的配合能力及術中傷及發育中恆牙牙胚的問題皆能迎刃而解。

延伸閱讀：

(中時電子報)