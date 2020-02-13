美國、德國與瑞士媒體11日報導，美國中央情報局（CIA）與德國聯邦情報局（BND）在長達50年間，透過控制瑞士加密公司Crypto AG，大肆搜刮全球約120國政府最高機密的通訊情報，這些國家的情報通訊、外交機密與軍事通訊都恐被情報機關一覽無遺。

「華盛頓郵報」（Washington Post）、德國電視台ZTE、瑞士國營的瑞士廣播電視台（SRF）報導指出，第二次世界大戰戰後到本世紀初，Crypto AG替約120國提供編碼通訊裝置，伊朗、南美多國政府、印度與巴基斯坦皆為服務對象。但不為外人所知的是，Crypto AG幕後老闆竟是CIA與BND這兩個機構對Crypto裝置動手腳，讓裝置可輕易被破解，進而解讀資料。

華郵表示，中情局內部有這個最高機密計畫的沿革史機密檔案，這項任務最初命名為「索引典」（Thesaurus），之後改為「盧比孔」（Rubicon）。報導並點名監督此項行動的中情局高層，以及負責執行的Crypto主管。報導指出，自1970年起，CIA與專門密碼編譯與破解的國家安全局，幾乎控制了這家加密公司所有業務。檔案還指出，Crypto靠著讓西方情報機關取得客戶機密，賺進數以百萬計美元。

報導指出，其實Crypto早就為人所懷疑，數十年前的文件即有影射，但從未獲得證實。不過儘管使用Crypto產品的國家不少，但包括俄羅斯和大陸等西方國家的主要對手，卻從來都不是Crypto客戶。

總部設在瑞士朱格（Zug）的Crypto據報已於2018年分拆為兩家公司，瑞士客戶業務仍留在瑞士，但國際業務以及公司名稱由瑞典投資人林德（Andreas Linde）接管。分拆後的瑞典公司Crypto International在官網發布聲明說，「我們與美國中情局或德國聯邦情報局沒有關係，從來就沒有關係」，並強調公司正在評估狀況，了解事情全貌後會有評論。

(中時電子報)