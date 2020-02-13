54歲資深藝人董至成昨(12日)驚傳與結婚21年的妻子羅若云婚姻亮紅燈，婚變原因更是令人震驚，疑似妻子與兒子的游泳女教練小恩有著長達7年的曖昧情，令董至成聞訊震驚不已。 對此，「通靈大師」江嘉葉直指董至成夫妻宮弱無氣，而無法經常陪伴妻兒更是兩人感情的最大致命傷。

江嘉葉稱董至成性情剛烈暴躁，額頭高聳寬廣，可惜氣不足，容易動怒，待人和善，眼神有力有氣，與人相處，常以大哥姿態照顧朋友，甚至會兩肋插刀力挺友人，是個很值得交的朋友。

她還說：「董至成年輕時因容易動怒，處事不夠圓滿，常會得罪人，40歲之後，慢慢收斂脾氣，懂得適應環境，能屈能伸，對友人的包容度也越來越大，對母親很孝順，但心有餘力不足，因工作關係很難與母親相聚，對妻兒也很照顧，疼老婆疼孩子，尤其老來得子，更是寶貝孩子，事事遷就，兒子萬歲。」

不過江嘉葉也稱，可惜董至成子女宮弱，與兒子緣分淺，會聚少離多，夫妻宮也弱無氣。她說董至成老婆能幹會持家，但個性較強硬些，兩人很多想法不同，常會有爭執，董至成為了多賺些錢讓妻兒享福，無法常陪老婆孩子，也是夫妻感情很大的致命傷。

最後，江嘉葉亦提醒董至成事業運從45歲開始下滑，7、8年後才會慢慢往上爬，只是他到了62歲又是一大關卡，事業又遭挫折，建議董至成要懂得理財和存錢，

不要隨便投資任何事業，演藝事業賺錢才是正途，「現在還有人幫你理財，若真的離婚，可要多存老本，為自己老年打算！」

(中時電子報)