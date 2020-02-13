在一個多月來新冠肺炎疫情擴散期間被各地方政府封閉的省際公路客運，以及城市公共交通、軌道客運，在近期已有多數陸續恢復營運。此舉除顯示大陸新冠肺炎的疫情已漸趨穩定，也是為了封城多時之後，必須因應城市內居民生活與企業生產需要而重啟公共交通運輸。

據《新華視點》報導，大陸國務院交通運輸部指出，截至2月12日，江蘇、浙江、安徽、福建、山東、湖南、廣東、重慶、四川等9個省份已有序恢復省際道路客運，17個省份有序恢復省內道路客運。

此外，河北、遼寧、吉林、安徽、江蘇、福建、山東、河南、湖南、廣西、雲南、甘肅、寧夏等省份的26個地級市、27個縣級市已恢復地面公共交通運營；在已開通城市軌道交通的41個城市中，33個城市軌道交通線路正常運營。

早先許多分析人士認為，停運公共交通採取封城或半封城措施是疫情嚴重時不得不進行的防控手段，但封閉各地省際公路與市內公共交通會嚴重影響市民日常生活，對於企業復工也造成重大阻礙，因此在國務院下令盡一切力量復工後，重啟公共交通將大幅改善疫情防控對企業復工的造成障礙，也能大量地恢復市民正常生活。但是，恢復公共交通對疫情防控仍有極大壓力，目前雖疫情防控已出現積極現象，仍需嚴格防範再次發生疫情擴散。

(中時電子報)