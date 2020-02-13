藝人董至成爆出和老婆羅若云（Theresa）21年婚變，兩人共同發聲明證實，同時強調還是友好關係，而女星謝忻也捲入這場風波，被挖出曾在男方車上脫光光，留下私密衣物被Theresa發現，成為夫妻倆常吵架的理由之一；對此，謝忻12日晚間跳出回應：「完全不是事實。」

謝忻無奈發文吐事情經過。（圖／翻攝自謝忻臉書）

謝忻表示，5年前的某次綜藝大集合在游泳池錄影，當天錄完影，所有人包括她，都是在游泳池的更衣室換衣服，之後她把換下的泳衣包在塑膠袋裡，搭董至成的便車回台北，但由於當時下大雨，她匆忙下車卻忘了拿塑膠袋，隔天對方才順路把袋子送回電視台給她，「整件事就只有這樣了，沒有任何媒體想影射的情節。」

謝忻無奈透露，不論好的壞的以及自己犯錯的，她都虛心接受所有批評指教，但如果不是事實，希望大家將心比心，並說：「董哥是我的長輩也是我的良師益友，無論如何我都希望他工作與生活上一切圓滿安好，也謝謝大家。」

(中時電子報)