西洋情人節快到了，想在這個特別的日子裡送給心儀的對方一份禮物，表達自己愛慕的情意，但中西文化不同，有些許差異。命理師楊登嵙向《中時電子報》指出情人節送禮十一大禁忌，可別花錢送禮，卻惹來對方不高興。
一、忌送鐘
「送鐘」與「送終」同音，在華人傳統觀念中，這是不吉利，有與對方終止交往的意思！
二、忌送傘
「送傘」與「送散」同音，感情交往散掉了。忌送傘不是指下雨天你不能送一把傘去解救對方，而是說，不可以在情人節把傘當成禮物贈送對方。
三、忌送扇
「送扇」與「送散」同音，感情交往散掉了。
四、忌送剪刀
如同暗示對方一刀兩斷，感情交往不再。
五、忌送鞋
「送鞋」與「送邪」同音，不吉利，而且有請對方走路、分離的意思。
六、忌送手帕
對傳統華人來說，手帕跟毛巾都是喪家送給參加喪禮與會者的物品，所以這是千萬不可以亂送，收到的人會有觸霉頭的感覺啊！也代表感情無疾而終！
七、忌送巾
手帕跟毛巾都是喪家送給參加喪禮與會者的物品，俗語說：送巾，斷根（閩南語），意思是贈人毛巾，代表永別，也隱喻事情不要再發生，所以最好毛巾、圍巾都不要。
八、忌送布娃娃
有形就有象，有象就有應，應就是靈應，布娃娃容易有靈侵入，產生靈異現象。甚至讓對方認為你認為他太幼稚而生氣。
九、忌送梨
「送梨」與「送離」同音，情感分離，所以情人節當天不可送梨，尤其只送一顆，而且還把梨子切開，分開吃，有「分離」的涵義，不吉利！平常送梨子禮盒則沒關係。
十、忌送李
「送李」與「送離」諧音同，情感分離，所以情人節當天不可送李，平常送李子禮盒則沒關係。
十一、忌送蠟燭
在華人傳統的觀念中，蠟燭是祭祀亡者使用，尤其是白色蠟燭，千萬不可以拿來送對方，不吉利！
(中時電子報)
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