陸委會開放取得居留權的陸配子女來台政策大轉彎後，主委陳明通還以「小明的故事」說明這個政策。民進黨立委高嘉瑜則表示，整個源頭的開始，就是從國民黨立委林奕華開了一場記者會。

高嘉瑜在政論節目《新聞面對面》表示，剛剛新北市議員葉元之講得眉飛色舞，可是他漏掉一個關鍵，就是說「小明的故事」整個源頭的開始，就是從林奕華在過年之後，開了一場記者會。當時這場記者會故事的主角就跟陸委會主委陳明通所描述的一樣，就是有類似狀況。當時林奕華就要求政府必須針對這些事情來作處理，陸委會後來也說，也有一些立委來陳情類似案件。可是這樣子的處理方式，確實也凸顯一個防疫漏洞，因為照理說，現在各部會各項政策，都要經過疫情指揮中心來作統籌。

高嘉瑜表示，陸委會的決定，完全沒有經過疫情指揮中心之外，包括行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁等等都完全不知情，然後就直接宣布了這個政策，就是對外新聞稿所知道的。並指他們立委群組裡，在討論這些議題的時候，也是罵翻了。

(中時電子報)