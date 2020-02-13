奇美醫學中心自2月14日起，提供預約慢性處方箋「藥來速」服務，民眾可於13日預約。(奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真）

新冠肺炎疫情讓不少民眾減少到醫院，加上醫院為了落實防疫，也有妙計！奇美醫學中心自2月14日起，提供預約慢性處方箋「藥來速」服務，民眾可於13日預約。

奇美醫學中心藥劑部部長蘇慧真表示，長期使用慢性病藥物的民眾，可以不用進醫院，只要提前利用醫院線上預約系統或來電，進行第二次和第三次慢性處方箋預約領藥，可以在指定日期於奇美醫學中心白宮餐廳前「預約慢箋領藥處」進行領藥。

線上和APP預約的民眾須注意，當天不可預約慢箋領藥，需至少1天前才可預約；原有慢性病連續處方箋領藥仍照常運作，目前「藥來速」領藥僅限預約第二、三次慢性病處方箋，請民眾多多利用「藥來速」服務，減少進出醫院可能的感染風險。

奇美醫學中心預約慢性處方箋領藥專線

● 服務電話：06-2822577

● 服務時段：週一至週五08：00~17：00，週六08：00~12：00

奇美醫學中心「藥來速」服務時間

● 星期一到星期五 08：00-17：00

● 星期六 08：00-12：00

● 週日和國定假日暫停服務

● 非服務時間於第一醫療大樓一樓藥局領藥

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