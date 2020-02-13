美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天指出，尚未獲邀派專家赴中國參與調查俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。這波疫情已造成逾1000人喪生。

路透社報導，世界衛生組織（WHO）專家先遣隊已於10日抵達中國，協助調查這波爆發的疫情。

美國目前還在等待批准，以指派專家加入世衛組織團隊。

(中央社)