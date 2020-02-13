中央、地方不同調！文化部為推動「重建台灣藝術史」政策，預計將修復後的台中州廳合作設置為「國美館台中州廳園區」，為台灣藝術史設置專屬展場，並規劃設立國家級修復及藝術檔案中心。惟盧秀燕市長上任後，文化部與市府進行過兩次會議，市府方對台中州廳之使用遲未做出結論，直到11日表明不支持州廳園區計畫，同時對外發言亦曲解原有計畫之意涵，對此文化部深表遺憾，並已啟動另覓專屬展場及檔案中心的工作，推動「重建台灣藝術史」的腳步與工作進度絕不停歇。

「重建台灣藝術史」為文化部的重要政策，文化部積極透過典藏、史料文獻蒐集、研究、展覽與詮釋，同步整備軟體與硬體，重塑藝術館舍之定位及功能，建構台灣藝術史發展脈絡，強化台灣在國際藝術版圖的地位。因此，文化部在107年與台中市政府達成共識，規劃將修復後的台中州廳結合周邊舊市議會轉型成「國美館台中州廳園區」，設置台灣藝術史專屬展場，並建立修復及藝術檔案中心。

台中州廳及周邊園區有關古蹟修復部分，文化部早已於106年起，透過前瞻基礎建設「再造歷史現場」計畫，補助台中市政府5.8億元，推動「台中文化城中城歷史空間再造」計畫，促進台中州廳及舊市議會之保存活化再利用。

文化部表示，台中州廳與台北州廳、台南州廳同為日治時期的一等廳舍，台北州廳現為監察院、台南州廳則是國立台灣文學館，目前也典藏重要文物，將古蹟修復後進一步整建內裝作為庫房與展場並無專業問題，且在台中舊城區復興運動開展時，各界亦期待國家級機構進駐台中州廳。

文化部及前任台中市府原規劃台中州廳修復完成後，將轉型規劃為「國美館台中州廳園區」，係考量回顧台灣美術發展歷程，中台灣為台灣美術運動的起源地，而且台中州廳為日治時期一等廳舍，適合與國家級機構結合，將不僅有中央預算支持硬體修建，未來也有國家級機構負責營運，有利於台中舊城區復興。因此，文化部長鄭麗君積極與當時的台中市林佳龍市長溝通協調，終於107年11月簽署合作意向書，規劃設置「國美館台中州廳園區」。

文化部與台中市府簽訂意向書後，隨即由國美館與台中市文化局展開洽談行政契約，已數次交換意見及修訂契約草案版本，惟盧市長上任後雙方雖經過兩次會議，但市府方對台中州廳之使用遲未做出結論，文化部現對於台中市政府終止合作感到遺憾，並已啟動重新尋覓重建藝術史的專屬展場與檔案中心。

(中時電子報)