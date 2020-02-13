2019年台灣成為亞洲第一個同志婚姻合法化國家，是亞洲同志人權新里程碑！文學大師白先勇經典小說《孽子》被視為現代華人同志文學先鋒，並曾改編成電影、電視劇。2014年由國家兩廳院主辦，將《孽子》改編成同名舞台劇獲得高度迴響！睽違六年，千呼萬喚重磅重返劇場！由國家兩廳院授權重製，高雄衛武營國家藝術文化中心主辦高雄場次，台中國家歌劇院協辦台中場次，共同促成了《孽子》2020巡演國家表演藝術中心高雄、台中、台北三館的計畫。

孽子0212記者會大合照，左至右為張耀仁、張逸軍(前排)、陸一龍、丁強、白先勇、周孝安、李劭婕、林貫易) 。（攝影許培鴻_創作社提供）

《孽子》描述在禁忌猶深的1970年代，台灣同志族群被家國拒斥的邊緣處境。故事傳述同志戀人不悔的狂情烈愛，細訴孽子們對家的渴望，以及父子親情的悔罪與救贖。《孽子》以人倫為主題，圍繞著親情、愛情、友情等議題，數十年來感動過無數不同世代的讀者和觀眾。在社會漸漸開放、台灣同性婚姻已然合法的今天，《孽子》的存在也產生了新的意義，值得大家好好地再感受一回。

不同於影視作品的寫實拍攝，舞台劇重「情」，除了「龍鳳血戀」的新公園傳奇之外，本劇更著墨於父子親情的悔罪與救贖，凸顯了孽子們對「家」的渴望與追尋。舞台上以重現昔日同志聚集地－新公園（今二二八和平紀念公園）的蓮花池為主要場景，加上舞蹈意象元素，在虛實交錯的導演手法中，沒有黎明的神祕「黑暗王國」被召喚，再現新公園「青春鳥群」的悲歡年華。

《孽子》主創及表演團隊乃囊括文學、劇場、舞蹈、影視、音樂等各領域菁英，跨界攜手共同創作。編劇白先勇、施如芳；導演曹瑞原、舞蹈編導吳素君、王孟超的舞台、黃祖延的燈光、杜篤之的音效設計、姚君的服裝造型、王奕盛的影像，建構本劇多層次氛圍格局，恢弘氣勢之外，格外虐心動人。此次並邀請曾執導台灣首齣BL搖滾音樂劇《新社員》而備受矚目的中生代劇場創作者黃緣文擔任復排執行導演。

來自影視及劇場的實力派演員陣容則有丁強、陸一龍、樊光耀、張耀仁、周孝安、張逸軍、李劭婕、劉士民、王振全、郭耀仁、廖原慶、林貫易等人。除2014年的演出班底外，此次白先勇老師和曹瑞原導演更親自選角，加入了電影《大餓》男主角、兼具陽光與憂鬱氣質的張耀仁（飾李青）；以《CSIC鑑識英雄》入圍金鐘獎「戲劇節目男主角獎」、近期在電視劇《國際橋牌社》中表現亮眼的周孝安（飾龍子）；作品橫跨影視與劇場的李劭婕（飾李青之母），將挑戰本劇唯一女性角色；劇場潛力新星廖原慶（飾楊教頭）；以及舞者出身的新銳凱渥男模林貫易（飾小玉）。

《孽子》將分別於3月21日、22日高雄衛武營歌劇院，3月28日、29日台中國家歌劇院，5月15日至17日台北國家戲劇院巡迴演出。

(中時電子報)