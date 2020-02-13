世界行動通訊大會（Mobile World Congress，MWC）組織成員今天指出，因業界重量級大廠憂心武漢肺炎紛紛宣布不參加後，這次年度盛會已經取消。

主辦單位全球行動通訊系統協會（GSMA）原定24至27日在西班牙舉辦世界行動通訊大會，今天聲明表示，因俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情、旅遊和其他情勢引發全球關注，讓GSMA無法舉辦這次活動，因此宣布取消。

由25位業界老闆組成的全球行動通訊系統協會理事會，於台北時間昨晚9時召開虛擬理事會議進行討論。

美國晶片巨擘英特爾（Intel）、社群網站龍頭臉書、中國手機製造商Vivo和美國的思科系統公司（Cisco Systems）等大企業陸續加入缺席名單，包括意法半導體（STMicroelectronics）、法國Orange集團等也宣布退出。

英國電信集團（BT）表示，在仔細討論與規劃後，決定不參加世界行動通訊大會。這家英國最大電信業者發言人說：「很不幸的，為保護我們的員工與顧客，最負責任的決定就是退出活動。」

(中央社)