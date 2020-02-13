根據《路透社》報導，即便這幾日新冠肺炎的疫情有減緩的趨勢，全球對於新冠病毒的恐懼仍未消散。一年一度的世界電信業界的盛事「全球行動通訊大會」，今年預計於2月24到27日在巴塞隆納舉辦。各大廠商因擔心疫情，紛紛宣布不參加，主辦單位「GSMA全球電信協會」本周三討論過後，宣布本屆大會取消。

西班牙衛生當局及巴塞隆納市政府都表示照常舉辦沒有問題，GSMA仍然取消活動的原因是，許多廠商都受到旅遊禁令的影響無法前來，或是因恐懼疫情而放棄參展，預期廠商和參觀者的數量都會大幅度減少。

最關鍵的是幾間指標性大廠的意願，這幾天陸續宣布退出的大廠有：英國跨國電信公司「沃達豐」(Vodafone)、英國電信集團(BT)、德國電信公司(Deutsche Telekom)、芬蘭行動電話製造商「諾基亞」(Nokia)、美國晶片巨擘「英特爾」(Intel)、社群網站龍頭「臉書」、大陸手機製造商「Vivo」、美國電腦網路系統商「思科系統公司」(Cisco)、意法半導體(STMicroelectronics)、法國電信大廠「Orange集團」等。

巴塞隆納市長阿達·科洛(Ada Colau)向各廠商喊話，希望大家冷靜，不要過度害怕疫情，市政府和西班牙衛生部都已經準備好了，「沒有取消的理由」。世界衛生組織(WHO)也幫西班牙背書，強調如期舉辦沒有問題。然而，官方的保證，仍然無法消彌廠商的恐懼，在主要幾個大咖退出之後，本屆的「全球行動通訊大會」也只能取消。

(中時電子報)