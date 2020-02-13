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大陸新冠肺炎疫情險峻，湖北省十堰市最大經濟體張灣區，昨(12日)深夜宣布，今(13日)開始，實施「戰時管制」，居民不得離開居住的樓棟，原則上以14天為一周期；相較其他已實施管制的大陸城市，張灣區的管制措施更嚴格。

根據「十堰市張灣區新冠肺炎疫情防控指揮部」發布的通告，張灣區全區自2月12日24:00實施「戰時管制」、「所有樓棟一律實施全封閉管理」，原則上以14天為一周期，視全市及張灣區疫情防控效果，予以提前解除或持續實施，居民所需民生物資將有人定期配送，強行衝闖者將一律拘留。

張灣區是大陸國家南水北調中線工程核心水源區，也是大陸第二汽車製造廠、東風汽車總部所在地，有「卡車之都」稱號，是十堰市最大經濟體，人口41.5萬人。

張灣區全域實施戰時管制的緊急通告正文如下：

一、所有樓棟一律實施全封閉管理，所有居民非醫護人員、醫藥物資從業人員、抗疫公務人員和水電油氣、通訊網路、糧食蔬菜等基本民生保障從業人員，不得出入樓棟。

二、所有社區、庭院、居民點一律嚴格封控，非抗疫車輛、公務用車、醫護人員用車、貨車和救護、消防、搶險、警車等特種車輛，其它車輛一律禁止出入。

三、所有居民區（點）一律嚴格實施戰時管制，居民基本生活必需物資由鄉鎮、街道（開發區、工業新區）及村（居）委會負責定時、定品種定價格配送，急需藥品實行代購服務。

四、所有社區、樓棟、庭院、居民點一律由鄉鎮街道（開發區、工業新區）、村（居）委會統籌安排市、區下沉幹部和鄉鎮街道、村（社區）兩級幹部以及村（居）民、物業人員24小時值守把守，不符合特定批准情形的居民一律禁止出門、出樓、出社區。

五、所有強行衝闖社區、庭院、樓棟、道路出入口設置的隔離、警戒、封控設施的，一律拘留。

六、所有鄉鎮、街辦（開發區、工業新區）及村（居）委會一律實施戰時管制，根據實際情況制定最嚴格、最管用的管制措施，廣而告之，宣傳到戶，會同公安機關從嚴管理、從嚴封控。

七、所有黨員幹部居民必須無條件服從居住地村（居）委會統一領導和調度，就地參與防疫工作；所有需要集中隔離的密接人員、發熱人員一律集中入住張灣區醫學觀察點。

八、本通告戰時管制措施自2020年2月12日24:00全面執行，原則上以14天為一週期，視全市及張灣區新冠病毒肺炎疫情防控效果予以提前解除或持續實施。

(中時電子報)