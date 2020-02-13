新冠肺炎疫情爆發至今超過兩個月，對大陸的經濟造成重大的衝擊。所有民生物資的價格飛漲，尤其是食材的價格，造成民眾生活壓力遽增。

根據《CNN》的調查，飲食幾乎占了大陸民眾1/3的日常生活開銷，在食材價格大幅度、長時間高漲的情況下，生活痛苦指數也不斷升高。

以幾乎家家戶戶都會食用的豬肉來說，從去年開始就因為非洲豬瘟的影響，供給失衡，價格不斷上漲，現在加上新冠肺炎的疫情，市場價格相較一年前已經暴漲了116%，極為驚人。蔬菜的平均價格也上漲了17%。

除了食材，衣服、五金用品也都變貴。醫療用品在中央政府的極力控制之下，上漲幅度為2.3%。這項調查是比較去年農曆年節的物價和今年過年時的物價。

市場分析師表示，新冠肺炎造成了封城、交通停駛等政策，對製造業影響甚鉅。不但無法正常生產，而且產品也無法運送。許多工廠將新年假期延長，到這周才開工。然而，仍有許多工廠至今都還未正式復工。

還有一項因素使物價不斷上漲，就是民眾的搶購和囤積。民眾對未來疫情不確定，擔心受困家中的情緒影響之下，很容易搶購生活物資，造成供需失衡更加嚴重。

如果這樣發展下去，很容易發生惡性通貨膨脹，經濟將更難挽回。因此，北京當局已經決定增加肉類和民生用品的進口量。從疫情爆發以來，北京政府已經從中央儲備庫釋出10萬立方噸的豬肉和4萬7千立方噸的蔬菜，以穩定物價。

同時，電商企業阿里巴巴、美團點評也宣布，將密切關注這段時間賣家開出的價格，只要有高於市價的商品，一律移除，避免有心人士趁著疫情哄抬物價。

(中時電子報)