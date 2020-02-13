投資人有信心儘管中國爆發武漢肺炎疫情，但不會危及全球經濟，美股今天勁揚，3大指數均創下歷史新高，其中標準普爾500和那斯達克指數更是連3個交易日寫下紀錄高點。

道瓊工業指數終場上漲275.08點，或0.94%，收在29551.42點；標準普爾500指數上漲21.70點，或0.65%，收在3379.45點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲87.019點，或0.90%，收在9725.961點。

(中央社)