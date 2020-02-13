市場信心增強 美股創歷史新高紀錄 07:172020/02/13 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 投資人有信心儘管中國爆發武漢肺炎疫情，但不會危及全球經濟，美股今天勁揚，3大指數均創下歷史新高，其中標準普爾500和那斯達克指數更是連3個交易日寫下紀錄高點。 道瓊工業指數終場上漲275.08點，或0.94%，收在29551.42點；標準普爾500指數上漲21.70點，或0.65%，收在3379.45點。 以科技股為主的那斯達克指數上漲87.019點，或0.90%，收在9725.961點。 (中央社) #指數 #上漲 #標準普爾 #那斯達克指數 #那斯達克 也許您會感興趣 國際熱門新聞 假愛？梅根哈利婚姻夢一場 - 國際 梅根效應？皇室再爆震撼彈！女王金孫驚傳離婚 - 國際 看光光！CIA控制這家加密公司50多年 竊120國機密 - 國際 陸男提「空行李箱」赴日 遭警逮捕稱：我來買口罩 - 國際 美國首次向盟國揭露華為如何祕密利用後門竊密 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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