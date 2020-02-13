小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（13日）新聞重點。

【1】抗疫紓困 政院將發振興抵用券

行政院會今擬通過新冠肺炎紓困方案，針對餐飲、零售、會展、商圈、夜市及傳統市場等5大內需產業，以「疫情中」與「疫情後」兩階段來對受害的內需產業提供補助，此外也擬發振興抵用券，但確切面額尚未設定。而旅行社、觀光飯店、航空、運輸、小三通等相關行業，也有短期補貼、紓困、貸款利息補貼等措施。

【2】陸配子女不具台籍 不准入境！

陸委會原本11日宣布放寬條件「開小門」給「未成年」、「中國親人無能力照顧」、「父母皆在台灣」的陸配子女入境，不到24小時政策四度轉彎。指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，撤回所有對陸配子女的管制措施，不具我國國籍的陸配子女，仍滯留在中港澳者，不同意入境。他說，「國人優先是最高原則，這些人最初沒有選擇台灣國籍，就要自己承擔。」

【3】日援物資題中文詩詞 暖哭陸人

日本政府在大陸新冠肺炎疫情發生後全力協助大陸對抗疫情，捐贈口罩、護目鏡、防護服等大量物資。如同日本內閣官房長官菅義偉說的「患難與共，才是真友人」。國會兩大黨自民黨幹事長二階俊博和公明黨幹事長齊藤鐵夫齊稱「將盡全國之力協助陸方共同對抗新冠病毒」。其中最讓大陸民眾感動的是，日本救援物資大量寫著中國詩詞名句，以雋永詩意表達中日情誼。

【4】史上首次 大學指考改7／3～5登場

過去每年大學指考都在7月1日至3日舉行，教育部長潘文忠昨宣布，新冠肺炎疫情導致108學年下學期延後結束，為兼顧學生學習及對高中考場的作息影響最小，今年大學指考延到7月3日至5日舉行。這是我國教育史上首次大學指考延後。

【5】禁台令衝擊 勞動部評估凍結菲勞

菲律賓以「一個中國」原則宣布「禁止中港澳台人來菲律賓」，也禁止菲律賓國人赴中港澳台，對此，勞動部長許銘春昨天首度指出，過去曾有做過（凍結菲勞來台），現在我方仍希望對方釋出善意協調，如果無法的話，可能會採取一些措施。

(中時電子報)