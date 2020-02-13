武漢肺炎疫情肆虐，政府從本月10日起暫停小三通客船往來；一名台商在9日晚間搭上飛機，抵達台中清泉崗機場。不過，計程車和客運司機一知道他從大陸回來，所有人都不敢載他回到雲林縣的家；這名台商只能獨自拖著行李步行，走了整整8小時才因體力不支，向彰化縣溪湖鎮公所求救。

據《ETtoday》報導，這名台商搭上「末班小三通」時，心中感到相當幸運，希望能早早回到位於雲林縣元長鄉的家，好讓家人放下心來；飛機落地、出關，台商開心的打算飛奔回家，招了計程車，司機問他從哪裡返台，他誠實回答後，司機嚇得馬上拒載，連客運司機也不肯載他。

台商心想，如果沒辦法花錢坐車，那就請元長鄉的親友來機場，沒想到就連親友也通通拒絕他，讓他長嘆一聲，決定自己走回距離90多公里的元長鄉。當天晚上超冷，台商一個人拖著沉甸甸的行李，想靠雙腳回到溫暖的家，沿著台17線步行回家。

台商就這樣默默的走了8個小時，直到隔天上午9時許，來到彰化縣溪湖鎮，算一算已走了44.6公里，但他的體力也已消耗殆盡；此時抬頭一見溪湖鎮公所，趕緊向公所人員求救，聯絡到元長鄉公所派車接他回家。目前台商已平安返家，並在家中自我管理。

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(中時電子報)