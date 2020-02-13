荷蘭警方本周三對外說明，當天在兩個不同的城市哩，發生了郵包炸彈爆炸事件，所幸爆炸範圍不大，無人傷亡。

這兩起爆炸事件，一起在阿姆斯特丹的荷蘭銀行(ABN AMRO Group)郵件分撿中心，另一起在東南方225公里外，靠近德國邊界城鎮凱爾克拉德(Kerkrade)上，日商理光(Ricoh)的郵件收發室內。警方研判是同一人所為，但尚未逮捕任何嫌疑犯。

根據《路透社》報導，郵件分撿中心的工作人員，正要檢查一封郵件時，郵件發出嘶嘶聲，工作人員立刻將之丟到一旁地板上，郵件隨即發出爆炸聲響，威力不大。

警方表示，歹徒是為了勒索金錢而犯案，他指定贖金要以比特幣支付，因為比特幣為數位貨幣，難以追查。

荷蘭今年一月初曾查獲郵包炸彈，事隔一個月又再度發生，而且這次還真的引爆了，雖然沒有造成任何傷亡，但是接連發生類似事件，讓郵務人員心理壓力遽增。

(中時電子報)