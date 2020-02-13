國都汽車的銷售經理呂昱騰在2019年賣了296輛車，不僅創下個人最佳成績，也讓自己口袋滿滿，年收入超過250萬元。

台灣近幾年的汽車年銷量約在44萬輛左右，TOYOTA是市占率最高的品牌，約在3成上下。產品力強固然是業代好賣的原因，但即使是同品牌的其他銷售員，每年銷售業績能達到百輛以上，都已算是高標，呂昱騰能完全不靠大單（計程車行大量訂購），去年一舉逼近300輛，並加入公司的「500俱樂部」（累積銷售超過五百輛），有很多因素在於個人特質。

呂昱騰最早的客戶源，是交接自離職學長的200個客戶名單，他逐一致電約訪，或傳簡訊、寄卡片維繫關係，「我總是讓他們記得有一個賣TOYOTA的叫呂昱騰，有一天他們有需要，自然會想起我。」除此之外，呂昱騰也積極發展新客戶，他站在路邊發名片，挨家挨戶信箱塞傳單，也強迫自己進入路邊的商店跟陌生人聊天。「那段時間實際獲得的客戶並不多，倒是膽子大了不少。」

此外，擁有修車底子的專業，也讓呂昱騰佔了不少便宜，「有時候車子的故障燈亮，只是一個保險絲燒掉的小問題。客戶打電話來詢問汽車維修的問題，我可以在第一時間判斷車子的狀況，給他們最好的建議。」這是呂昱騰給客戶的「安全感」，也同時增強客戶對他的「信任感」，這一來一往的持續互動，雙方自然成為朋友。

將客戶當朋友的呂昱騰，樂於在臉書分享與家人的生活點滴，無形中拉近與客戶的距離。（圖／呂昱騰提供）

呂昱騰的另一個特質是「樂於分享」。由於口才不是很好，呂昱騰每年固定一些節日，都會自己花錢印卡片，寄給客戶。每個階段的卡片上，都印上不同的照片、寫上不同的祝福，幾年下來，他的客戶們看著他從單身、結婚到成為人父，彼此間的關係也就更親切如家人。

「業務員賣得是服務、人品。」呂昱騰不在網路上賣車，但用心經營自己的粉絲頁，他將自己為客戶解決問題的過程，文圖並茂地分享出來。「我不想告訴別人找我買車有多少折扣，而是要讓大家知道，我可以幫大家做多少事。」

每逢節慶或人生大事，呂昱騰總會寄送卡片給客戶，卡片上印有他的「重要時刻照」，並寫上不同的祝福語。（圖／呂昱騰提供）

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(中時電子報)