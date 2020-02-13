女神郭書瑤（瑤瑤）也是愛狗一族，飼養了兩隻狗狗「哈哈」和「圓圓」。一談起毛孩子，她語氣盡顯寵溺，不僅笑說最喜歡與毛小孩喇舌，並透露春節期間，為了替哈哈下廚卻不小心割傷手，到醫院掛急診縫針。對愛犬百分百付出的瑤瑤，因為過於在乎而害怕失去，難以想像毛小孩離去的那一天，「我應該不會再養寵物了，我真的很怕分離！」

八年前，瑤瑤收到朋友送來一隻名為「圓圓」的馬爾濟斯犬，作為生日禮物，然而，當時郭媽媽因為怕狗，不准她養狗，瑤瑤只好將圓圓寄養在朋友家一段時間，待她慢慢與媽媽溝通、媽媽完全接受，才接圓圓回家。沒想到圓圓來家裡後，媽媽的態度竟一百八十度大轉變，寵愛狗孫女的模樣，反倒令瑤瑤吃味。

親人的圓圓，很愛與瑤瑤喇舌，只要瑤瑤不喊停，牠就會一直親下去。（圖／郭書瑤提供）

牙齒掉光重生迎健康

「我媽媽現在眼中只有狗，只要我帶著狗狗在外面，她就會特別打電話問我『哪時候要回家？』」瑤瑤透露。在媽媽習慣圓圓之後，三年前瑤瑤又在新竹收養了一隻博美狗「哈哈」，第一眼見到牠時，她心頭一驚，「哈哈那時真的好醜，說實話我當時一看到牠，真的有種醜到不想養的感覺。但牠是因為一直生小孩，生到身體都變形，繁殖場看牠子宮壞掉，沒價值就不要了，我覺得和牠有緣分，所以帶牠回家。」

由於牙齒掉光，哈哈的舌頭總是自然地露出，卻多了一份呆萌感。（圖／郭書瑤提供）

每隻被拋棄的狗，都有一段悲慘的往事，瑤瑤坦言並不了解哈哈的過去，但珍惜當下與牠相伴的時光才重要，「狗狗通常有四十幾顆牙齒，我帶牠回來的時候，牠只剩下七顆牙，光想牠這樣掉光會有多痛，我覺得牠是後來被我養胖了，而且生活開心，才變得這麼可愛。」

對許多人而言，瑤瑤領養身體孱弱的圓圓，非常有愛心，但瑤瑤謙虛表示，「常常很多人說：『瑤瑤好有愛心唷！』我都開玩笑回：『我沒有愛心，我只是比較有錢可以養牠。』畢竟照顧狗真的要花很多的錢，特別是這種身心都是傷的老狗。」

兩隻狗之中，瑤瑤坦言自己比較喜歡圓圓，總是對牠偏心一點點。（圖／郭書瑤提供）

收服阿嬤 享受吃好料

自從家裡有了圓圓和哈哈，瑤瑤和媽媽的生活習慣也有所改變，「牠們很喜歡吃新鮮的排骨，我媽就會煮不加調味料的排骨湯，牠們吃肉我喝湯。」也因為媽媽滿滿的愛，原本很黏瑤瑤的兩隻狗，現在都比較黏媽媽，「因為我媽都會給牠們睡她的床，還會在床上鋪了狗專屬的墊子，但我不讓牠們上我的床，因為我覺得狗狗該睡哪就睡哪，不然尿床怎麼辦？會很難處理。」瑤瑤說。

郭書瑤非常疼愛圓圓和哈哈，過年期間不僅各給牠們紅包，還親自為牠們下廚。（圖／郭書瑤提供）

常有人說「什麼人養什麼狗」，瑤瑤也這麼認為，「兩隻狗都有和我很相似的地方，例如『圓圓』非常認命、卑微，會去撿人家的剩菜剩飯，而我為了減肥減少進食分量，也常常吃人家的剩飯剩菜。至於和『哈哈』相似的地方，就是我跟牠都很表裡不一。」

郭書瑤非常疼愛圓圓和哈哈，過年期間不僅各給牠們紅包，還親自為牠們下廚。（圖／郭書瑤提供）

表裡不一 爭寵有一套

瑤瑤甚至笑稱「哈哈」為「心機婊」，長相呆萌的牠會以各種方式爭寵，「哈哈表裡不如一的地方在於，牠表面上很可愛，很受大家喜愛，但牠有很多不為人知的另一面，每次看牠和圓圓爭寵，真的會覺得牠不如外表那麼討喜。我和牠一樣的地方，就是我的外表通常會讓人覺得好像很可愛或年輕，但心裡住著老靈魂，完全不是大家既定印象那樣。」

談起和兩個毛小孩相處的過程，瑤瑤不時有些惆悵，「因為我很怕失去，如果將來牠們走了，我之後真的沒有勇氣再養寵物。」被問起如果將來生了小孩，但小孩害怕動物怎麼辦，她開玩笑地說：「我不確定牠們倆能活到我的小孩出生那一天耶！但我一定會讓他們和平相處，因為每個都是我的最愛！」

瑤瑤認為圓圓認命聽話的個性，和自己很相似。（圖／郭書瑤提供）

圓圓

品種：馬爾濟斯犬

年齡：8歲

性別：女

體重：2.6公斤

興趣：喇舌喇不停

性格：喜歡聞臭的東西如臭襪子、抹布、拖把、鞋子等。

由於牙齒掉光，哈哈的舌頭總是自然地露出，卻多了一份呆萌感。（圖／郭書瑤提供）

哈哈

品種：博美犬

年齡：約12至13歲

性別：女

體重：3公斤

興趣：繞著人轉圈圈

性格：心機重、愛爭寵，喜歡被嬰兒抱。

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(中時電子報)