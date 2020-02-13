早上8點多，公勝保經事業部經理沈立岡開著保時捷先送兒子到幼兒園，接著送保單到客戶家裡，再回到高雄市大順一路的辦公室。

儘管已是年收最高達360萬元的超級業務，他一點也不覺得辛苦，反倒一臉靦腆地告訴本刊記者，「我喜歡面對人群，和陌生人一個眼神touch就可以聊天，很少待在公司。」

沈母張秋娣一開始極力反對兒子賣保險，現在則是與有榮焉，兩人都是保險界年度頂尖的從業人員。（圖∕沈立岡提供）

沈立岡來自一個「芋頭蕃薯」外省家庭的第三代，爺爺是榮民，叔叔也從軍，父母曾開過音響工廠。

「小時候，看爸媽做生意很辛苦，很快地工廠歇業，父親改去賣汽車，會計出身的母親就當保險業務員。我跟著媽媽去拜訪客戶，幾乎都是在這些叔叔阿姨家中寫完功課。」沈立岡回憶。

藝人壯壯（本名沈立心）是沈立岡妹妹，在他眼中是個無話不談的好妹妹。（圖∕沈立岡提供）

沈立岡還說，因為父母都是水瓶座個性自由，對小孩的教育也是相當開明，而他和當藝人妹妹壯壯都是獅子座，從小如果有想要學習某些才藝項目時，「父母都儘可能提供我們去嘗試的機會，讓我們愈來愈想去拓展自己的各種可能性。」（待續）

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(中時電子報)