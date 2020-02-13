「我很小就開竅說不要當個領死薪水的人。」深受雙親影響的沈立岡，小學寫作文時，就立下志願「要像媽媽賣保險」，「其實母親覺得我是唸書的料，非常反對我賣保單，但我知道自己有無限可能。」

因此，沈立岡從國立海洋大學運輸科學系碩士畢業後，縱使長榮海運開出月薪4.6萬元的價碼，沈立岡仍一股腦兒地栽進保險界。

不過，沈立岡沒去母親上班的保險公司，自己另外求職，他從基隆騎機車到台北，白天先去富邦人壽，再去三商美邦人壽，晚上還去南山人壽上課，認識保險商品及獎金制度計算方式。

喜歡「書寫」味道的沈立岡，行李箱裡除了裝著保單，還有一疊厚厚白紙，是他跟保戶溝通時的平台。（圖∕馬景平攝）

沈立岡還上網仔細研究各家保險公司制度，高雄起家的公勝保經打出「薪水不用先打8折、離職也可以帶走佣金」，讓他眼睛為之一亮，認為對新手業務來說挺有保障，於是請媽媽的朋友引薦進入公勝團隊。

「母親給我的唯一要求，就是誠實銷售，她會跟保戶把保單說明清楚。」沈立岡滿腔熱血地要仿效母親的作法，卻好幾個月掛零，讓他十分心慌。

高中開始打羽球的沈立岡，在大學時期運輸盃名列前三。圖為他參加公勝保經主辦的南區羽球賽。（圖∕沈立岡提供）

「正好學弟滷蛋提起有人推薦一張六年期澳幣壽險保單，我依樣畫葫蘆推薦六年期台幣計價類儲蓄險，活說歹說『拜託』學弟當作存錢。」第一張保單總算成交。（待續）

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(中時電子報)