第一次成交保單的經驗讓沈立岡警覺到，靠人情拜託買保單非長久之計，「我要拿回主導權。」他改採「正面表列」策略，和保戶一起思考保險可為自己與家庭轉嫁風險的優點，為了和保戶一起「懂」保險，了解自己的需求與生涯規劃，沈立岡不斷上課。

第一年業績收入約50萬，隔年翻倍，第三年起年收入就破300萬，沈立岡入行6年來，最高達360萬元，保戶累積達500人，體系團隊達40人。究竟成功祕訣是什麼？

碩士主攻「產業績效與人力分析」的沈立岡說，「我從『時間與人力』去設定產出目標。」以他來說，年收入三百六十萬等於天天要進帳一萬元，每天要成交一單，不分產壽險及金額，隨著經驗累積會增長成交率。

表現傑出的沈立岡，2016年開始成為百位圓桌協會（MDRT）會員。（圖∕沈立岡提供）

「咖啡館無時無刻都有人在談保險與投資，別人可以成交，我一定可以，但窩在辦公室，是不會有保戶認識你。」沈立岡說他看到現實情況就是如此。

沈立岡一天工作8小時，幾乎全用在拜訪、服務保戶，再透過保戶推薦認識新朋友，他也會主動與陌生人交談，「我和每位保戶一開始認識都不談保險，只當朋友純聊天，當對方想認識保險時，我才會提供資訊及解決方法。」

沈立岡認為，處理好客戶的心情，事情就好辦，「保險買足夠就好，沒跟我買也可以，帶回知識才是頂尖保險金融人王道。」（全文完）

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(中時電子報)