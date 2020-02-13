南台灣第一大代銷「上揚國際」銷售天后顏國芳，透過深耕客戶累積客源，去年銷售額達七億元，賣了五十三間房。每每公司指標大案即將進場，董事長林聰麟必欽點這位「一姐」坐鎮，讓建案銷售都能掛保證。

本刊記者在接待中心見到了傳說中的代銷一姐，顏國芳一頭波浪長髮，合身短裙踩著高跟鞋，完全看不出來是一個有著二十二歲女兒的媽媽。

年收數百萬的顏國芳，高中畢業後的第一份工作是保險業務員，不到一年就在同事邀約下，一起改行賣房子，當時從事建築業的舅舅曾提醒她，「每一位走進來的客人，都是公司花出去的行銷預算轉換而來，就算對方不買也要客氣對待，才能留下好印象。」這句話深深烙印在顏國芳心裡，也為今日的成就奠定了基礎。

2012年「成大城」開賣第二個月，顏國芳一個月內賣31戶，獎金破百萬，還為此買烤乳豬拜拜答謝神明。（圖／顏國芳提供）

顏國芳印象最深刻的是，民國八十多年，有一位年輕人站在接待中心門口，遲遲不敢進門，她上前招呼，年輕人問：「只有一萬元能不能買房？」她進一步了解才知道，這位年輕人從小全家租屋二十年，好不容易讀到台大畢業，一拿到公司聘用書，想要憑著口袋僅有的現金買一個家，「當時銀行房貸額度較高，公司也願意無息貸款，因此他順利圓夢，交屋那一刻，他一直說謝謝，我很感動。」顏國芳回憶。

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(中時電子報)