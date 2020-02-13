入行三十年的顏國芳認為，與其開發新客戶，不如用心經營舊客戶，「透過口碑介紹，讓客戶源源不絕。」除了逢年過節關心問候，顏國芳更看重售後服務，即使十年前的客戶「鐵門壞了」，她也不嫌麻煩，協助打電話給建設公司安排修繕。

對顏國芳來說，房產銷售也是門良心事業，曾有一名成大教授前後花了四千萬買八戶，當他要買第九戶時，卻被顏國芳以「應分散風險」制止。「客戶買單是好事，但我們應該要替客人做風險管理。」

年收入平均300萬，顏國芳大方承認自己就是愛花錢、愛買包，目前名下也有3棟房。（圖／顏國芳提供）

態度正確，腰桿子也夠軟，其他業務搞不定的客戶，董事長也曾欽點顏國芳接手，都有辦法按耐得服服貼貼。曾經一位老闆級客戶，因為顏國芳義務幫忙和建商調解糾紛而建立起信任感，後續買了「上東城」2間大店面和3間住家，並跟隨顏國芳到「博悅」、「上揚國寶」一戶接著一戶支持捧場。

顏國芳和先生兩人都忙於工作聚少離多，但感情恩愛和睦。女兒也已22歲，跟隨顏國芳一起從事代銷工作。（圖／顏國芳提供）

熱愛工作的顏國芳，和從事重機械工作的丈夫聚少離多，「我們從念書就認識，先生大我七歲，我愛花錢愛買包，他都不會管我，去年去法國玩一刷四十幾萬元，他也不會唸。」如今，顏國芳正領著剛畢業的女兒一塊入行。「賣房薪水比較好，每個案子配合不同的主管、同事、產品，也比較不會職業倦怠。」

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(中時電子報)