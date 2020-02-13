不過，這行也不是天天都在過年。顏國芳說，當年金融風暴時成交慢，收入有落差，「有時碰上高價位案，需尋找金字塔頂端客層，也只能燒香拜佛，請神明保佑。」如今，顏國芳經營客戶已有一套祕訣，「目前固定經營的長期客戶有三十幾組，都是資金充裕的投資老手。開案前先釋放訊息，掌握潛在客戶，進場前就有基本票房！」每當開案別人一間間賣，她已先跑二十戶，贏在起跑點。

以去年「上揚國際」在台南東區標下的土地為例，顏國芳立即分享標單等資訊，現在已穩抓一票客戶名單，「今年九月要開賣，我就覺得好放心，有基本的條仔咖已經在那邊等了。」不過，顏國芳怎知未來開案非她賣不可？「因為我是公司最優的啊！老闆一定會讓我去！」若沒有兩把刷子，相信不會如此理直氣壯。

就算不是手中正在銷售的案件，只要客戶有需求，顏國芳也很樂意幫忙轉介紹給其他同事。（前左一）顏國芳。（圖／顏國芳提供）

然而，客戶的大力支持，卻常讓顏國芳擔心客戶衝動下訂日後遭斷頭，所以她事前都會幫客戶算好財務規劃並再三確認。「現在沒辦法像以前打短線，我都會建議客戶走保守路線，購買前確保成屋前工程款都能付得出，交屋後也能先出租，再伺機而售。」

最後，顏國芳務實地說，「當客人有賺才會回頭找你再買，良性循環才能累積固定客源。」

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(中時電子報)