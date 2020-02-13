走進TOYOTA經銷商國都汽車的展示間，迎面而來是一位帶著陽光笑容、宛如鄰家男孩的年輕業務員。他是呂昱騰，今年32歲，進入國都7年的汽車銷售員（業代）。面對陌生訪客，他親切中略帶緊張，連一句「歡迎光臨」都說得有點結巴，很難想像他竟是國都汽車年銷296輛新車的Top Sales。

有句台灣俚語「業務嘴糊累累」，形容業務人員的舌燦蓮花，雖然有點負面形象，但也不難看出「口才」對銷售的重要。但這句話可能一輩子也套不到呂昱騰身上，他退伍後就到國都賣車，即使賣了7年，口才也只能勉強堪稱「表達完整」。

問他為什麼會選擇當業務員，呂昱騰笑著說；「可能是為了自我挑戰。」大學讀汽修科系，曾在進口車商擔任維修人員，呂昱騰說，從黑手變白領最大的考驗就是說話。「修車是靠專業知識和車子溝通；賣車則必須和人溝通。」對呂昱騰來說，人顯然比車子還複雜得多，所以他花了很多時間在訓練自己的膽量和說話技巧。

自認表達能力不好的呂昱騰，靠著誠懇的服務態度，讓不少客人買單。（圖／周志龍攝）

「2012年8月剛進入國都時，因為講話結巴不順，被學長修理了好幾個月。」由於新人在前幾個月還沒有資格晚上輪值，呂昱騰每天下班都留在公司觀摩學長們和客戶的溝通技巧，回家再自我練習。從說話不那麼結巴，到能夠完整自我表達的過程，呂昱騰看著自己的進步，也開始對未來更具信心。

聊到當年的努力與堅持，呂昱騰眼中多次閃耀著光芒，彷彿一頭幼獸站在草原高處，面對未來的憧憬。只是這頭幼獸，花了半年才捕捉到第一隻獵物。2013年2月，在同事的大力協助下，呂昱騰終於成功銷售掉第一部車。回想把車交到車主手上那一刻，「那時腦子裡一片空白，心裡卻很踏實。」呂昱騰說，沒有那張訂單，他可能已經在這個產業陣亡。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)