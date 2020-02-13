半導體測試介面廠精測（6510）雖受提列設備資產減損影響，2019年第四季稅後淨利仍達1.65億元、每股盈餘5.06元，雙雙改寫同期新高。累計全年稅後淨利6.25億元，年減12.69％，仍創歷史第3高，每股盈餘19.07元，低於前年21.84元。

精測董事會通過股利分配案，擬配發每股現金股利10元，盈餘配發率提升至52.44％，創下歷年新高，以昨（12）日收盤價965元計算，現金殖利率約1.04％。公司將於6月3日召開股東常會，全面改選董事。

精測2019年第四季合併營收10.07億元，雖季減8.57％、仍年增39.77％，改寫歷史次高。毛利率53.65％，低於第三季54.79％、優於前年同期52.36％。營益率30.49％，優於第三季28.03％及前年同期28.17％，登上2年高點。

精測因終止特定用途印刷電路板（PCB）業務，去年第四季於業外提列8921萬元設備資產減損，稅後淨利仍達1.65億元，雖季減33.06％、仍年增0.7％，每股盈餘5.06元，低於第三季7.55元、優於前年同期5.02元，雙雙改寫同期新高。

合計精測2019年合併營收創33.86億元新高，年增3.28％。但因上半年營運偏弱，毛利率53.13％、營益率25.69％，分創近3年、近5年低點。稅後淨利6.25億元，年減12.69％，仍創歷史第3高，每股盈餘19.07元，低於前年21.84元。

精測表示，第四季向來為產業傳統淡季，公司持續優化產品組合、擴大新市場布局，分散客源效益逐步顯現。雖因終止特定用途PCB生產計畫，使獲利受到提列設備資產減損損失影響，每股盈餘仍達5.06元，改寫同期新高，表現符合預期。

此外，精測全新垂直探針卡（VPC）產線自去年第四季起擴充產能，逐步產生貢獻，5G手機晶片（AP）垂直探針卡已占整體垂直探針卡營收達58.8％，高於第三季6.5％及前年同期39.9％，帶動全年垂直探針卡營收貢獻達雙位數百分比，成長表現符合預期。

(時報資訊)