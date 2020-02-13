針對新冠肺炎疫情影響，工業電腦大廠研華（2395）表示，目前全球近8千名員工均未出現感染情況，其中中國大陸近3400名。目前北京、上海、廣州等地已獲准復工，貢獻一半產能的昆山製造中心則預計17日重啟部分產能，預計至2月下旬小幅復工3成。

研華12日宣布，即日起每周二、五的下午2點，將在官網定期性更新研華昆山製造中心復工時程與產能利用率、中國大陸區主要銷售據點營運狀態、以及全球員工疫情狀態，以提供全球夥伴、客戶及員工最即時訊息。

研華指出，集團的中國大陸製造中心位於昆山，其餘分布在北京、上海、深圳、廣州、西安、成都等40多城。目前包括北京、上海、廣州等地已可復工，但為保全員工身心健康，10～14日部分員工將在家上班，其餘分公司皆已送出復工申請，待當地政府評估指示。

研華表示，防疫期間將透過微信群組、Able Club等內、外平台，即時關注員工個人健康狀態，並藉由內部及外部各式管道、平台發布全球差旅、防疫建議等資訊，給予全球員工了解，並啟動向各地政府通報防疫狀態管道。

生產狀況方面，研華表示，中國大陸昆山與台灣製造中心均為全產品線製造中心，各占研華產能一半，日本製造中心則以客製化需求服務（CTOS）為主。截至目前為止，台灣與日本製造中心皆正常運作不受影響。

至於昆山製造中心基於嚴謹防疫措施及全體員工健康，待當地政府審批確認復工，預計於17日重啟部分產能，並逐周恢復至正常營運狀態，搭配台灣製造中心同步擴產20％因應，希望降低疫情對營運的短期影響。

(時報資訊)