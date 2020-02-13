日本大阪警方本月2日逮捕了一名22歲大陸男子，他因為曾在日本犯詐欺罪而遭通緝，所以這次一入境就被逮捕。男子被逮補時，身邊的大行李箱是空的，他對警方解釋，這次是來日本「買口罩」，準備回大陸贈送給親友。

據《產經新聞》報導，這名男子名叫張志強，他在去年12月12日時在大阪港區對一名80歲的老婦人下手，偷了她的提款卡，並到超商盜領了日幣140萬元（約台幣38萬元）。張志強因為此案遭到日本警方通緝，但當時他沒被抓住，還順利出境。

事隔2個多月，張志強又入境關西機場，這次他被警方迅速逮捕。警方事後對媒體表示，張志強說：「新冠肺炎在大陸境內傳播，為了我在大陸的朋友，才特地來日本買口罩。」

報導指出，張志強這次攜帶的行李箱是空的，顯然打算買大量的口罩。不過日本市面上口罩已現短缺，許多店家也祭出限購措施，就算張志強沒被逮捕，也不一定能買到一整個行李箱的口罩。

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(中時電子報)