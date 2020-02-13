飛鼠一號終止發射程序。（楊漢聲攝）

晉陞太空科技「探空火箭」-飛鼠一號，原訂13日清晨6時在台東南田火箭發射基地發射升空，因故未能成功發射。（圖／晉陞提供）

台灣唯一能提供全球商用衛星運載服務的火箭載具公司-晉陞太空科技（TiSpace），原訂今天（13日）清晨6時，在台東南田火箭發射基地發射自製的「探空火箭」飛鼠一號，卻因系統異常，終止發射，將在8點開記者會說明狀況。

13日清晨6時53分，「飛鼠1號（HAPITF-1）太空火箭在滂沱大雨中發出聲響、冒出大濃煙，卻沒成功點燃升空，晉陞太空科技公司表示，發射程序到最後一刻準備發射時，發現系統訊號異常，故終止發射程序。

清晨4時許，南田部落就擠滿前來朝聖的太空迷，通宵達旦就是為了一睹火箭發射的那瞬間，民眾淋著大雨卻發射失敗，民眾難掩失望，只能無奈拍起雨過天晴的彩虹。

「飛鼠一號」是台灣第一枚民間自製發射衛星用商業火箭，最高彈道高度高達300公里。

飛鼠一號採用混合固、液態推進技術，即以合成橡膠為燃料，及「笑氣」的一氧化二氮當氧化劑，可飛達250公里以上的太空，比世界現行混合液態火箭的120公里紀錄超過一倍，將創下世界新紀錄。另外飛鼠一號混合固、液態推進技術成本，只有其他火箭發射公司液態推進技術成本的10％，相當有競爭力。

負責這項計畫的「晉陞太空科技公司」原計畫在2019年12月底進行發射，而且「飛鼠一號」火箭都已上發射架，但因太過低調神祕，受到當地部落反對，因此延宕至今，晉陞科技為了取得當地民眾信任，還特地開放民眾參觀火箭發射場，經過一番努力溝通，終於獲得部落會議同意。

根據「晉陞太空科技公司」推文，這枚自製火箭高10公尺，寬1.5公尺，起飛重量3噸，試射高度超過200公里。雖然與外國商業火箭規模相比顯得渺小，但是對國內來說已是最大規模的計劃。

董事長陳彥升去年底公開表示，發射火箭是商業應用，目標也是朝向國際商業應用，以發射衛星及科學儀器為主，但絕對不會是軍事的用途，對當地環境不會造成破壞，更能帶動當地相關產業發展，如果南田村民接受未來此處將會是公司常態試射場。

陳彥升解釋，台灣高空電離層特殊，屬於亞熱帶近赤道，電離層活動度高，所以公司執行國家太空中心科學實驗計畫，將攜帶科學儀器的火箭發射至太空進行量測。

Before the first launch, we have another beautiful performance-Successful S2 Stage-level Qualification Hot-fire Test with Thrust Vectoring!! pic.twitter.com/47eko3dG09 — TiSPACE (@LaunchService) November 20, 2019

(中時電子報)