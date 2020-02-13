精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(2月13日)的國際新聞重點。

【1】拚美總統沒勝算 台裔楊安澤退選

美國民主黨總統參選人、台裔企業家楊安澤(Andrew Yang)11日晚間宣布退出2020年大選，他說：「我是搞數學的，從今晚的數據來看，很明顯我們不會贏得這場比賽。我不是那種想在一場不會贏的競選中，接受捐款和支持的人。因此，今晚我宣布退出總統選戰。」

【2】民主黨新州初選 桑德斯小贏

美國民主黨總統初選，在首站愛荷華州出大包，顏面掃地後，11日在新罕布夏州的第二場戰役總算平順落幕，儘管桑德斯力擒布塔朱吉，但差距僅1％，只能說險勝。民調始終搶不進前5名的克羅布夏，異軍突起衝到第3，把具高知名度，擁有龐大資源的華倫及拜登2位Ａ咖，硬生生擠到第4第5。分析家評論，拜登連兩站遭大挫敗，競選團隊形同靠維生系統續命。

【3】害怕疫情 這些大廠都退出 全球行動通訊大會遭取消

根據《路透社》報導，即便這幾日新冠肺炎的疫情有減緩的趨勢，全球對於新冠病毒的恐懼仍未消散。一年一度的世界電信業界的盛事「全球行動通訊大會」，今年預計於2月24到27日在巴塞隆納舉辦。各大廠商因擔心疫情，紛紛宣布不參加，主辦單位「GSMA全球電信協會」本周三討論過後，宣布本屆大會取消。

【4】陸專家：疫情下降轉折已現 小心反升拐點

大陸疾控中心流行病學首席科學家曾光12日上午在個人微博發文，預測這次新冠肺炎疫情下降的轉折點已經出現，但還潛藏著上升的轉折點。他提醒，各界不可低估多達1.6億人口流動返程潮對疫情的負面影響，首當其衝的就是珠三角、長三角和京津冀地區。

【5】全船檢疫難 174確診 公主號成陸境外最大疫區

鑽石公主號4日起在日本橫濱港外隔離迄今，爆發嚴重新冠肺炎群聚感染，昨新增39例，已有174人確診，成為大陸境外最大疫區，被稱為「小武漢」。日一衛生部檢疫官也無法倖免。我外交部表示，已與日本聯繫，請求對方給予台籍乘客最妥善照護。前疾管局副局長施文儀臉書轟日本檢疫沒落，快樂公主已變成海上火神山。

(中時電子報)