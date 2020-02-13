新冠肺炎防疫，資深媒體人趙少康日前表示，台灣疫情能控制是因為「蔡英文運氣好！」引發爭議。昨（12）日趙少康親上火線回擊，反問「我講錯了嗎？」強調並無貶損之意。

趙少康在節目《少康戰情室》表示，目前防疫政策就是「不給你來」，在網路上說「蔡英文的政治運氣不錯」，第一是習近平先講一國兩制，然後國民黨的九二共識，替蔡英文爭取不少選票，接著香港反送中，綠營的人哪一個敢講，反送中對蔡英文選舉沒幫助。

接著新冠肺炎疫情爆發，趙少康說，從某個角度來看，也是台灣之幸，剛好兩岸緊張大陸取消自由行，團客大幅縮減，所以陸客少很多，這對台灣的防疫也有幫助。若疫情發生時，幾萬陸客從湖北來，在台灣境內可能到處接觸，所以才說蔡英文的政治運氣不錯。

趙少康表示，「這個我有講錯了嗎？」蘇貞昌反駁說防疫是靠努力，陳菊也出來，「我有說防疫不要努力嗎？我沒有說，我也沒有說防疫工作做得不好」，政策就是阻絕疫病於境外，最麻煩是境內，如果有一堆人染病怎麼辦。

趙少康指出，「我說蔡英文的政治運氣不錯，並沒有貶損他的意思」，像鑽石公主號上有20個台灣人，你說他運氣好還是不好？「今天有哪個人站出來，你跟我辯論，說蔡英文的政治運氣不好」，「總統的政治運氣好，也沒有什麼不好」，至於防疫有沒有努力是另外一回事，跟這個無關，他也激動拍桌說，假如當初一封關，裡面一堆武漢人，你怎麼辦？是不是很頭痛？

(中時電子報)