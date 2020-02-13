傳火速處置5屍 北韓封鎖新冠疫情 07:552020/02/13 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北韓高層官員2月12日在平壤緊急防疫總部召開會議的畫面。（朝中社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雖然比鄰的中國大陸新冠肺炎疫情嚴重，韓國也出現近30宗確診病例，但北韓仍號稱零病例 大陸新冠肺炎疫情延燒，確診病例近6萬宗，死亡也超過1,300人。鄰國北韓至今號稱零疫情，不過媒體指出，疫情已擴散，並有5人死亡，但平壤以極機密的手法，火速處置了屍體，以封鎖消息。 據《每日北韓》（Daily NK）和《日本商業新聞》（JBpress）報導，北韓消息人士透露，平壤當局下令新義州公共衛生官員迅速處理掉這些屍體，不讓大眾知道。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #北韓 #封鎖 #新冠 #武漢 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 陰性變陽性！加州首現新冠肺炎病患 10:282020/02/11 國際 鑽石公主號成病毒方舟 他們最慘 16:232020/02/11 國際 174人！鑽石公主號再增39例 檢疫官也中鏢 07:552020/02/12 國際 新冠病毒伸魔手 只有一種人逃避率最高 10:462020/02/12 國際 戴了口罩手套沒用 鑽石公主號日防疫官感染 13:412020/02/12 國際 國際熱門新聞 假愛？梅根哈利婚姻夢一場 - 國際 梅根效應？皇室再爆震撼彈！女王金孫驚傳離婚 - 國際 看光光！CIA控制這家加密公司50多年 竊120國機密 - 國際 陸男提「空行李箱」赴日 遭警逮捕稱：我來買口罩 - 國際 美國首次向盟國揭露華為如何祕密利用後門竊密 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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