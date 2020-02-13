雖然比鄰的中國大陸新冠肺炎疫情嚴重，韓國也出現近30宗確診病例，但北韓仍號稱零病例

大陸新冠肺炎疫情延燒，確診病例近6萬宗，死亡也超過1,300人。鄰國北韓至今號稱零疫情，不過媒體指出，疫情已擴散，並有5人死亡，但平壤以極機密的手法，火速處置了屍體，以封鎖消息。

據《每日北韓》（Daily NK）和《日本商業新聞》（JBpress）報導，北韓消息人士透露，平壤當局下令新義州公共衛生官員迅速處理掉這些屍體，不讓大眾知道。

(中時電子報)