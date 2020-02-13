二月鋒面接力報到，爆冷天氣再現！今(13)上午氣溫較昨日回溫，但鋒面前對流雲系、伴隨雷擊接近台灣，下午天氣轉變，氣象局早上6時許已發布大雨特報。氣象專家吳德榮說， 另一波鋒面將於周日抵達，預估平地最低溫8度，不排除成為入冬以來第2波「寒流」。

氣象局表示，今日對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，民眾宜注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中提到，今(13)日上午溫暖舒適；下午鋒面接近、天氣轉變，明日鋒面抵達並快速通過；這波鋒面無冷空氣、但對流性較強，今下午至明日、中部以北轉有陣雨及局部性雷雨，南部及東半部也有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮指出，周(16)日另一波鋒面通過，天氣再轉變；鋒面後強冷空氣緊接南下，氣溫驟降、愈晚愈冷。目前歐洲及美國模式顯示，此波強冷空氣可為平地帶來8度低溫；不排除有成為入冬以來第2波「寒流」。但他強調，此模式仍在調整中，應繼續觀察。

(中時電子報)