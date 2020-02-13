再怎麼忙，也要記得起身解尿，不亂憋尿！很多人常常因為忙碌，沒時間上廁所，會習慣性憋尿，但有腎臟科醫師在臨床上遇過一名年約40多歲女主管，因為工作忙碌，沒時間喝水又愛憋尿，某天發現尿液變混濁，雖然就醫但沒按時吃藥，等到真的膀胱脹到「尿不出來」求診，醫師膀胱鏡一看，發現膀胱已經變得像「鐘乳石洞」，只能大嘆：「沒救了」。

收致病力的腎臟科醫師陳俊宇，日前在《醫師好辣》節目中就分享這個案例。他提到，日前遇過一名40多歲外商女主管，因為工作忙，時常上班一整個早上都忙著開會、聯絡外國的客戶等，導致上半天都過完了，一口水都沒喝到，但女主管居然認為：「不喝水也好，可以省去上廁所時間」。

一名女主管愛憋尿，結果膀胱呈現像鐘乳石洞的「梁柱化」。（圖／翻攝自YouTube）

更誇張的是，這個女主管甚至在上班長達8、9小時的時間，都沒去上廁所，因為這名女主管有糖尿病史，本身疾病控制不好，已經造成她膀胱神經病變，但她卻沒感覺，以為自己很有「忍尿的天分」，上班一天都不會想尿尿，原來這是因為膀胱出現病變，膀胱明明很脹卻沒有尿意。

後來女主管因為發現小便混濁就醫，醫師一開始先以抗生素治療，並提醒「抗生素治療還是得多喝水，細菌才排得出來」，結果這名女主管，抗生素不但沒有認真吃，更沒有抽空多喝水。直到有天晚上，女主管「完全尿不出來」，肚子脹到很不舒服，才趕緊掛急診放導尿管，導出多達1500CC的尿。

後來泌尿科醫師檢查膀胱，坦言「慘不忍睹」，因為患者的膀胱已經呈現「梁柱化」，就像「鐘乳石洞」一樣，到處都是突出物、白色黴菌球，陳俊宇醫師大嘆：「一看就知道膀胱已經沒救了」，裡頭甚至還有白色的黴菌球。

雖然後來泌尿科醫師幫她沖洗膀胱，把膀胱內的黴菌球、感染源都沖洗掉，但這名40多歲的女主管剩餘的人生，已經脫離不了尿管，之後每4小時，就要到廁所自己拿鏡子照尿道，自己幫自己放導尿管導尿。

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(中時電子報)