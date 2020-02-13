好房國際股份有限公司（好房網）控告數字科技(5287)旗下591房屋交易網站，就不當行使專利權所生損害賠償爭議，經台灣高等法院更二審宣判，維持智慧財產法院105年7月6日判決結果，591並無違反公平法規定。

好房網向公平交易委員會檢舉591房屋交易網涉嫌抄襲「好房快租APP」功能，榨取他人努力成果，經智慧財產法院第87號判決，數字科技並無違反公平交易法規定情事，並經台灣高等法院更二審審理結果，數字科技勝訴判決確定。由於我國訴訟制度原則上是採三審三級制，一但判決確定，除非有再審之理由，最高法院只針對一審及二審法院所認定之事實，其適用法律有無疑義，不再對事實主張審理，盼本件《不當行使專利權所生損害賠償爭議》案，能於高院宣判後落幕，結束多年爭議。

數字科技表示，無須抄襲任何智慧財產權，對於惡意散佈591房屋交易網涉嫌侵害系爭專利權等不實言論，已讓數字科技商譽受損，前述的訴訟爭議結果，感謝司法捍衛公司商譽及品牌形象。

591房屋交易網自96年6月創立以來，已躍居台灣領先的不動產資訊網路平台，每月搜尋「591」品牌105萬次、搜尋「租屋」10萬次，總會員數達273萬人，線上物件28.7萬筆，且擴增新房內容服務，591新建案開台至今兩年多，累積全台新建案資訊逾4000筆，是全台最多新建案的資料平台，中古屋則持續優化平台服務，開拓異業合作，租、售刊登量持續成長，推升591房屋交易108全年營收雙位數成長。

(時報資訊)