全球新冠肺炎確診個案持續增加，中央流行疫情指揮中心基於防疫安全，宣布即日起將新加坡旅遊疫情建議等級提升至第二級警示（Alert）、泰國提升至第一級注意（Watch）。交通部觀光局對此與行政院消保處、旅行公會全聯會及品保協會，商議旅客解約退費原則。

觀光局表示，被列為「注意」等級的泰國，民眾至當地應遵守當地的一般預防措施，並依國外旅遊定型化契約第13條辦理。意即旅遊社或旅客在出發前一定天數前取消行程，需賠償一定比例金額。

國外旅遊定型化契約第13條規定，若參團旅客在出發41天前解約，須賠償旅遊費用5％， 31～40天需賠償10％、21～30天前賠償20％，2～20天前賠償30％，前1天解約需賠償50％，出發當天或出發後解約、或未通知不參加者則須全數賠償。

至於被列為「警示」等級的新加坡，民眾至當地應採取加強防護措施，並依國外旅遊定型化契約第15條規定辦理。意即旅客可解除參團契約，但在扣除旅遊業者必要規費後，應按餘款補償一定比例給旅行業者，最高不得超過5％。

若後續有旅遊地因新冠肺炎疫情，使疫情指揮中心將旅遊疫情建議等級提升至第三級警告（Warning），民眾應避免至當地所有非必要旅遊，並依國外旅遊定型化契約第14條辦理，即參團旅客可解除契約、且不負損害賠償責任，旅行業者需退還扣除必要規費的餘款。

(時報資訊)