國際中橡(2104)指出，與Genzyme「治療龐貝氏症之方法」歐洲地區專利權權利金爭議，2019年第3季先行認列歐洲地區權利金收入減損7.5億元，考量Genzyme已經沒有履約意願，董事會決議，將2019年已逾期的歐洲地區權利金帳款全額預提減損，總計13.9億元，影響去年EPS約1.4元，今年將不再認列該權利金歐洲地區營收。

國際中橡去年前3季合併財報，就已針對歐洲地區權利金收入預提減損，累計已提列減損金額共7.5億元，董事會決議全額預提，將再增提6.4億元，合計13.9億元。

國際中橡指出，過去3年歐洲地區權利金收入平均每年約6000萬美元、美國約5000至6000萬美元，原先專利有效期限在美國地區是至2023年2月、在歐洲地區專利有效期限則是至2021年7月。

國際中橡將持續委託美國律師積極透過仲裁程序，保障與爭取公司權益，並藉由仲裁程序或其他方式，向其追討依約應付的權利金。

(時報資訊)