聯電(2303)2020年1月合併營收為140.9億元，為歷史第三高，也是近三個月以來新高，月增5.39%，且較去年同期的低檔增加19.46%。聯電先前法說會對本季展望偏樂觀，預期晶圓出貨與上季持平，呈現淡季不淡。

聯電對第一季營運看法穩定，預期本季晶圓出貨量與上季持平，以美元計的平均銷售單價亦持平，以此推算，聯電預期2020年第一季美元營收與上季水準相當。

聯電於日前舉行之法人說明會中，聯電總經理王石表示，展望2020年第一季，根據客戶的預測，來自於無線通訊和電腦周邊市場領域對晶片的需求穩定，整體業務前景維持穩健。

聯電針對今年全年看法也樂觀。聯電預計2020年晶圓代工業產值將成長高個位數(7~9%)，聯電在日本新廠貢獻下，今年力拚有優於業界的表現。

回顧2019年第四季，聯電將剛合併的日本USJC(Fab 12M)營收納入晶圓專工的合併營收，帶動2019年第四季合併營收達418.5億元，且在業外大賺逾9億元挹注下，整體獲利為去年單季獲利最高，每股獲利0.33元。

聯電預期本季的晶圓出貨量與產品價格與上季持平，毛利率約在15%，產能利用率約為九成。去年第四季合併營收創新高，毛利率16.7%，晶圓製造產能利用率92%。

(時報資訊)