晶圓測試板及探針卡廠中華精測（6510）12日公告2019年財報，全年合併營收33.87億元創下歷史新高，歸屬母公司稅後淨利6.25億元，每股淨利19.07元，符合市場預期。

精測董事會決議2020年每普通股配發10元現金股利。由於5G及高效能運算（HPC）帶動7奈米及更先進製程供不應求，精測對2020年營運樂觀，法人看好全年營收及獲利將再創新高。

精測公告2019年第四季合併營收季減8.5％達10.08億元，較2018年同期成長39.8％，平均毛利率季減1.1個百分點達53.7％，但較2018年同期增加1.3個百分點，歸屬母公司稅後淨利季減33.1％達1.66億元，較2018年同期成長0.6％，每股淨利5.06元符合預期。

精測2019年營運如倒吃甘蔗逐季好轉，由於7奈米及5奈米晶圓測試板及探針卡需求轉好，全年合併營收33.87億元，年增3.3％並創歷史新高，平均毛利率年減0.2個百分點達53.1％，營業利益9.29億元，較2018年成長9.6％，歸屬母公司稅後淨利6.25億元，較2018年下滑12.7％，每股淨利19.07元，符合市場預期。

精測表示，2019年第四季持續分散客源並優化產品組合，單季毛利率達53.7％表現不錯，但因業外部份，由於終止特定用途PCB生產計畫，當季提列設備資產減損損失8,921萬元後，因此影響第四季及全年獲利表現，但總體來看仍符合預期。

2019年第四季為產業傳統淡季，精測順勢擴大新市場布局，全新垂直式探針卡（VPC）產品線已於該季度開始擴充產能並逐步貢獻營收。以2019年第四季營收來看，5G手機應用處理器VPC出貨已占整體VPC營收的58.8％，不但高於前一季度的6.5％，亦超越前年同期的39.9％，成為推動VPC業績的成長關鍵。以2019年全年度總營收來看，VPC營收占比符合預期成長目標並達雙位數百分比。

在技術進展方面，精測的VPC以錫墊間距（C4 Pad Pitch）作為製程技術演進標準，就2019年第四季各製程貢獻營收比重，C4 Pad Pitch小於80微米占營收比重明顯提升，單季占比達9.0％，80～89微米及90～100微米合計占營收比重達71.1％。也就是說，精測在7奈米及5奈米等先進製程測試介面市場已成功擴增市占率。

精測將於13日召開法人說明會，由總經理黃水可說明全年展望。法人表示，精測2020年重回美系手機大廠供應鏈，並打進各家5G手機晶片廠供應鏈，在HPC、記憶體、電源管理IC等領域亦持續擴大市占率並爭取到國際大廠訂單，全年營收及獲利將再創歷史新高。精測不評論法人預估財務數字。(新聞來源：工商時報─涂志豪／台北報導)

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