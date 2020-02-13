針對新冠肺炎疫情，資深媒體人趙少康10日在政論節目中表示，蔡英文政府防疫是靠「運氣好」，引發爭議。對此，台北市議員羅智強認為，趙少康「運氣說」不等於否定民進黨的防疫成績，邏輯上「運氣好」和「防疫好」是可同時存在。他也直言，綠營有需要那麼玻璃心嗎？

羅智強在臉書指出，他認為蔡英文政府努力防疫值得肯定，但趙少康提出「運氣說」，卻被綠營全面圍剿，彷彿十惡不赦。羅提及，支持防疫不等於只能說政府好話，不可以監督政府。更何況，趙少康「運氣說」並不等於否定民進黨的防疫成績，因為邏輯上，「運氣好」和「防疫好」是可以同時存在的。

羅智強提及，趙少康「運氣說」是指兩岸關係低迷，對岸禁止自由行並大減團客，否則照過去成千上萬陸客在台趴趴走，防疫豈不更困難？防疫啓動的第一時間就提前「送返」來台觀光的武漢陸客團。其二是台灣人一般不在大陸醫院看診，也減少院內感染的機率。「這樣的論據，綠營有需要那麼玻璃心嗎？」

羅智強諷刺表示，還是因為蔡英文嬴太大，所以台灣要重返國民黨威權時代的一言堂？他說現在的民主，已容不下半分異音了嗎？羅文末表示，他肯定蔡英文的防疫會被藍營罵；幫趙少康說話又會被綠營剿，「被罵被剿就......被罵被剿吧！」

(中時電子報)