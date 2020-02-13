小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（13日）財經重點。

【1】14檔後市看好 外資搶先布局

台股大盤投資氣氛好轉，外資12日也回補、轉買超61.7億元，盤面上有包括華通（2313）、欣興（3037）等14檔，2月以來已率先獲外資青睞，累積買超6,160～16,730張，且12日持續站在買方，單日買超161～20,995張不等，值得留意。

【2】抗疫有解 台股反攻萬二

新冠肺炎疫情警報可望4月解除，加上中國大陸國家主席習近平指導避免防疫過度，傷害經濟發展，外界預期各地復工進度加快，帶動資金回流亞股，台股12日吹響反攻號角，帶量噴漲百點，法人看好，此波多頭急行軍將先收復11,933點「武漢防線」，向上挑戰萬二大關。

【3】三星救援 大立光大補

三星5G手機 Galaxy S20 3月6日起上市，大立光營運可望大進補。市場傳出，三星S20的64MP和108MP相機都將採用大立光的7P和8P鏡頭模組，大立光有望啟動新冠肺炎後高階智慧型手機拉貨潮，為首季營收添柴火。

【4】住房率急凍 飯店崩盤價促銷

受新冠肺炎疫情強襲，全台觀光飯店住房率雪崩，北中南五星飯店本周客房平均產值（房價×住房率）不到2,000元，創下史上新低！為救亡圖存，業者紛紛「巧立名目」或鎖定國人、同業祭出「崩盤價」促銷力挽狂瀾，其中，晶華飯店將比照SARS期間推出史上最大優惠住房一晚6,000元、加送館內消費8,000元抵用券，國泰集團觀光事業旗下和逸酒店住房則下殺至1,699元。

【5】OPEC調降今年需求展望

石油輸出國家組織（OPEC）12日發布報告，鑑於新冠肺炎疫情恐打擊原油需求，下修今年全球石油需求成長展望，增幅減到每日99萬桶，這可能促使OPEC及其他非OPEC產油國在近期內擴大減產。

(中時電子報)