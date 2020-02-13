新冠肺炎疫情攀升，各國不斷提升防疫機制，日前菲律賓才宣布禁止台人入境，也讓國人好奇現在赴日旅行是否安全？對此旅日女星歐陽靖點出日本防疫漏洞，表示其它地區陸客依然可以至日本自由行，也透露如今赴日「旅遊好處」，引起網友熱議。

歐陽靖表示日本很會應對天災，但對未經歷SARS疫情的他們而言，有百年沒應對過大型瘟疫，防疫方面是菜鳥中的菜鳥，才會爆發檢疫人員登上鑽石公主號被感染一事，此外日本政府防疫工作漏洞百出，除了防疫機制以「減少經濟損失」為優先，受到美國軍方詬病外，當地除了來自湖北、浙江大陸客之外，其它地區陸客依然可以自由行，自然影響到其它國家旅客訪日意願，此外日本機場檢疫鬆散，除了未禁止與大陸交通運輸，從大陸返抵日本機場的旅客，竟沒有經過檢測可直接出關，若其中有無症狀或尚未發燒帶原者，後果不堪設想。

歐陽靖臉書全文。（圖／歐陽靖・裏東京生存記臉書）

至於日本當地居民防疫觀念薄弱，像是日本政府對於口罩囤貨、炒賣沒有法律規範，販售數量也由店家制定，導致口罩大缺貨，此外有許多人認為往返大陸機票很便宜，竟想趁機去大陸遊玩，可知沒有關注新聞與國籍情勢的人依舊很多，也形成防疫上的漏洞，至於停靠在橫濱港的鑽石公主號郵輪，目前成為日本燙手山芋，也考驗日本政府的應變能力，畢竟若處理不當，疫情將擴散至日本境內。

由於日人防疫觀念不強，近期去日本似乎能「撿到便宜」，歐陽靖提到像是觀光景點住宿變得便宜，例如京都商務旅館房價降至日幣200多元，知名景點鬧區觀光客變少，不會人擠人還能拍到美照等，雖然日本未傳出社區感染案例，不需太過恐慌，不過依然建議待疫情趨緩再成行，但若機票飯店都訂好，也不需太過擔憂，只要牢記「搭飛機戴口罩」、「不去人多室內密閉空間」、「勤洗手」就可。

(中時電子報)