美股在新型冠狀病毒疫情的新增確診病例呈現下降趨勢，恐慌氣氛淡化之下，且FED主席表示很快就能知道疫情對美國的影響，推升各類股走勢，美股四大指數揚升，漲幅介於0.65%至1.44%，其中指標股美光漲逾3%，蘋果漲逾2%，台積電ADR漲逾1%。

台股在新冠肺炎的新增病例趨緩，且市場傳疫情有望4月結束下，市場緊張情緒逐漸淡化，指數最終上漲110.15點，漲幅0.94%，收在11,774.19點，成交金額為1,496.34億元。三大法人合計買超65.24億元，外資買超61.69億元、投信買超4.97億元、自營商賣超1.42億元。

櫃買指數漲幅1.32%，收在145.49點，漲勢強於加權指數。支撐為年線（約140.8點）附近，壓力為149點附近，KD交叉向上，9日K值高於50，短線反彈格局。

台股價漲量增，結構有利於盤勢，後市仍需價跌量縮，價漲量增。目前支撐為10日線(約11,578點)附近，壓力為1/30黑K線高點(約11,933點)附近。KD交叉向上，9日K值高於50，短線反彈格局。

指數雖然反彈，但仍處整理格局，目前量價得宜，但需維持量能向上，且重返月線支撐，方有利指數格局轉強，操作建議採區間操作為主。台股選股方向可留意5G、半導體、PCB、高殖利率、內需、運動風、車用等。

(時報資訊)