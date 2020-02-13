阿根廷科學家宣稱研發出低成本的便攜式檢測試劑盒，可診斷是否感染武漢肺炎，每次檢測成本不到2美元。在機場或醫療中心甚至家裡即可檢測，60分鐘內可知結果。

武漢肺炎目前全球確診逾4.4萬人，造成1000多人死亡，世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

阿根廷號角報（Clarin）報導這群科學家成立「卡斯普爾生物技術」（Caspr Biotech）計畫，透過便攜式分子檢測試劑盒，可立即檢測是否患有武漢肺炎，即使在無症狀空窗期。

創始人之一、鮑乃（Federico Pereyra Bonnet）解釋說，8年前CRISPR技術問世，這是一種細菌防禦系統，被運用為生物技術來編輯基因。

去年他們發現這項技術也有診斷疾病的新用途，成立公司進行技術開發。最近將這項技術用於檢測COVID-19，發現靈敏度和花費成本是最佳的。

鮑乃指出，試劑盒是一試紙，可像驗孕試紙一樣讀取結果，每次使用成本不到2美元。

另一名成員戈蒂亞（Franco Goytia）接受阿根廷網路媒體infobae採訪指出，目前冠狀病毒多使用PCR方法檢測，準確度和實驗室人員專業有關，進口試劑很貴，從取樣到檢測結果，約需3天到4天。

而他們發明試劑盒的優勢，是可在機場或各醫療中心，甚至在家裡檢測，避免空窗期的病毒擴散。測試方式可採尿液、血液樣本或鼻咽採樣，60分鐘內試劑可顯示陽性或陰性反應。

共同發展這項技術的人員還包括阿根廷國家科學及科技研究委員會（CONICET）科學家柯蒂（Lucia Curti）、吉梅內斯（Carla Gimenez）等人。他們也將此技術應用在登革熱、茲卡病毒和漢他病毒的測試。這群阿根廷科學家也開始尋找投資者，以擴大量產。不過他們指出，儘管很多人深感興趣，但中國政府目前尚未和他們聯繫。

(中央社)